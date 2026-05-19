La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection

Haïti-Neymar au Mondial, donc… Personne ou presque ne l’attendait, mais tout le monde l’espérait. Neymar a été appelé par Carlo Ancelotti au Mondial, et sa présence a ravi tout le Brésil. L’attaquant de 34 ans n’a plus les jambes d’avant, mais qu’importe : Rio et tout le pays ont été comblé.

Reacción a la Convocatoria de Neymar al mundial! Es oficial! NEYMAR AL MUNDIAL!#neymar #mundial pic.twitter.com/cPXPGmo3kk — Bienvenido al Paraiso Junior (@ChrisJunio7424) May 18, 2026

Après l’annonce de sa convocation, l’ancien attaquant du PSG a laissé explosé sa joie à un de ses potes sur Instagram. «J’y suis, j’y suis » a-t-il gueulé à Chris Guedes, son meilleur pote. Sur son compte officiel, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção en a profité pour faire l’homme-sandwich : une pub pour l’entreprise de livraison Mercadolivre, une autre pour Red Bull, une troisième pour une boîte agroalimentaire.

S’il n’a pas joué avec le Brésil depuis octobre 2023, Ney sort d’une opération au genou en décembre, mais est revenu en forme. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a mis en avant l’amélioration de son état de santé et son expérience.

𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑’𝐒 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐎 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐔𝐏 🥹😍 🎥 @mad_housetv pic.twitter.com/sjCPoHefvT — 433 (@433) May 18, 2026

Contre l’Écosse, il va devoir muscler ses chevilles.

Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar