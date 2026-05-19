Le président de la CONMEBOL dans une affaire judiciaire

Une belle tache. À quelques semaines du début du Mondial, un scandale refait surface en Amérique du Sud. Le président de la fédération sud-américaine de foot est dans la panade, selon des infos de The Athletic. Alejandro Domínguez fait l’objet d’une plainte pour manquement à l’éthique. Il est accusé d’avoir perçu des millions de dollars provenant de fonds récupérés après une affaire judiciaire.

Des commissions occultes

En 2015, un scandale de corruption avait éclaboussé la CONMEBOL et la FIFA, et poussé un prédécesseur d’Alejandro Domínguez, un certain Nicolás Leoz, à la démission. La fédé sud-américaine avait mis en place un système de commissions occultes pendant près de deux décennies, notamment sur des contrats de diffusion et de marketing. Une douzaine de dirigeants avait été inculpée.

Or, selon les médias américains, Domínguez est accusé d’avoir perçu des millions de dollars provenant de ce scandale. Il a été convoqué par la commission d’éthique de sa fédération. The Athletic rapporte que certains responsables de la FIFA sont au courant de la plainte déposée contre Domínguez auprès de la Commission d’éthique de la CONMEBOL. Le dirigeant de 54 ans est un proche de Gianni Infantino et a obtenu l’organisation de matchs du Mondial 2030 au Paraguay, son pays.

Du win-win, ni plus ni moins.

Comment gérer deux semaines sans jouer avant la finale pour le PSG ?