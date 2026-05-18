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Les gros poissons de la Première Ligue snobent les trophées LFFP

UL, avec LB au Pavillon Gabriel
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Les gros poissons de la Première Ligue snobent les trophées LFFP

Jean-Paul Sartre au prix Nobel. Ce lundi soir, il n’y a pas que le festival de Cannes dans la vie. Il y a aussi les trophées LFFP, qui s’apprêtent à récompenser les meilleures joueuse, gardienne, révélation et entraîneuse de la saison en Première Ligue. Cette cérémonie se fera sans les nommées au trophée de joueuse de la saison.

Une Parisienne à Cannes

La Lyonnaise Melchie Dumornay, et les Parisiennes Romée Leuchter et Sakina Karchaoui n’ont en effet pas fait le déplacement jusqu’au Pavillon Gabriel, où se déroule cette cérémonie organisée par la FFF. La première a déjà remporté le trophée UNFP de joueuse de la saison lundi dernier. Pour les Parisiennes, la raison du boycott est à trouver du côté du retrait de points qui leur a été infligé en début de saison, comme en informe L’Équipe. Sakina Karchaoui est ce soir à… Cannes.

Les deux équipes ont disputé leurs demi-finales de championnat ce samedi. Les Lyonnaises se sont imposées contre les Nantaises (8-0) et les Parisiennes ont terminé leur saison, s’inclinant contre le Paris FC (0-1). La finale de la Première Ligue se déroulera le 29 mai prochain (21 heures), six jours après la finale de Ligue des champions des Lyonnaises, ce samedi (18 heures) contre Barcelone.

Si ça peut être un prélude au boycott du Ballon d’or.

La liste des nommées pour les trophées LLFP dévoilée

UL, avec LB au Pavillon Gabriel

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