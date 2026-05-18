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Vague d’arrestations en Écosse après le titre du Celtic

JD
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Vague d’arrestations en Écosse après le titre du Celtic

Dérapage incontrôlé. Après avoir été battu sur le fil par le Celtic lors de la dernière journée du championnat d’Écosse samedi dernier, le Heart of Midlothian n’a pas seulement perdu un titre qui lui échappait depuis 1960. Il a également subi un envahissement de terrain de la part des fans glaswégiens qui ont notamment empêché les joueurs maroons de pouvoir remercier leurs propres supporters.

Dans le stade, dans les rues

Depuis, la ligue écossaise a publié un communiqué dans lequel elle déplore les incidents d’après-match, pour lesquels la direction du Celtic a ensuite présenté ses excuses à ses adversaires du jour. À la suite de la rencontre, des débordements ont éclaté dans les rues de Glasgow, blessant deux gardiens de la paix et trois passants.

La police locale indique que « quatre personnes ont été arrêtées au stade de Parkhead pendant le match et dix autres dans le quartier de Trongate » pour les motifs suivants : « Rassemblement illégal, émeute, rébellion, voie de fait contre des agents de police et possession d’armes dangereuses. Les agents ont également saisi des engins pyrotechniques et de l’alcool sur les deux sites. »

Un banal samedi à Glasgow en somme.

Le Celtic brise le rêve des Hearts et conserve son titre de champion d’Écosse

JD

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