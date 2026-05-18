Curaçao annonce sa liste pour la Coupe du monde en musique

La vague bleue est prête à déferler. Hormis la réintégration récente de Dick Advocaat au poste de sélectionneur, pas de grande surprise dans la liste de Curaçao, dévoilée ce lundi après-midi. Le technicien néerlandais a fait simple et s’envolera pour l’Amérique du Nord avec le groupe qui s’est qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire.

This is… 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐖𝐚𝐯𝐞 🇨🇼 Our squad that will represent Curaçao for the first time at the @fifaworldcup this summer!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/VvHZmwVcP9 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

Et comme chaque sélection a désormais l’obligation morale de créer une vidéo originale pour annoncer son squad, Curaçao n’a pas échappé à la règle et fait appel à la star de la musique caribéenne Jeon, originaire de l’île voisine d’Aruba, pour rapper la sélection d’Advocaat en papiamento, la langue nationale et en 20 secondes, droit au but.

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Ne reste plus qu’à faire danser l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur maintenant.

Curaçao fait revenir Dick Advocaat à un mois du Mondial