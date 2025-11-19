S’abonner au mag
Dick Advocaat va battre un record à la Coupe du monde

CDB
L’âge n’est qu’un chiffre.

Au terme d’une phase de qualification folle, Curaçao a validé ce mercredi matin son ticket pour la Coupe du monde 2026. Une première pour cette petite île des Antilles, qui possède autant d’habitants que le 11e arrondissement de Paris (environ 150 000). Âgé de 78 ans, le sélectionneur de la Blue Wave Dick Advocaat va devenir l’entraîneur le plus âgé à disputer un Mondial, devançant Otto Rehhagel, sélectionneur de la Grèce en 2010, qui avait alors 71 ans.

Sa plus grande réussite après 40 ans de carrière ?

Entraîneur depuis 1987, l’ancien joueur néerlandais a coaché 22 équipes différentes au cours de sa carrière, dont le PSV Eindhoven (1995-1998 et 2012-2013), les Glasgow Rangers (1998-2002) ou le Zénith Saint-Pétersbourg (2006-2009), où il a d’ailleurs remporté la Ligue Europa et la Supercoupe d’Europe en 2009.

Passé par le banc de huit nations à travers le monde (Pays-Bas, Émirats, Corée du Sud, Belgique, Russie, Serbie, Irak, Curaçao), le très (très)(très) expérimenté coach néerlandais a peut-être connu son plus grand succès : qualifier pour la première fois Curaçao à la Coupe du monde, la plus petite nation à participer à un Mondial.

La retraite ? Ce concept lui est étranger.

Comment Curaçao a réalisé son rêve de Coupe du monde

CDB

