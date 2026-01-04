L’OM perd les pédales contre Nantes

Les fêtes sont terminées à Marseille : l’OM s’est incliné au Vélodrome, ce dimanche après-midi, contre le FC Nantes, qui n’avait plus goûté à la victoire depuis sept matchs en championnat (0-2). Les Phocéens, qui ont fini la partie à neuf contre onze, voient l’OL et Rennes revenir au contact au classement.

OM 0-2 Nantes

Buts : Centonze (31e) et Cabella (88e SP) pour les Canaris

Expulsions : Vermeeren (26e) et Nadir (56e) à l’OM

Que pouvait risquer l’OM, chez lui, contre un FC Nantes relégable et incapable de gagner depuis sept matchs en championnat ? Un sabordage en règle, tout simplement. Dans un Vélodrome qui s’est très rapidement éteint face au scénario à la fois subi et provoqué par Marseille, ce dimanche après-midi, les Phocéens ont perdu les pédales et le fil d’une rencontre qu’ils ont terminé à neuf et avec une défaite inéluctable (0-2). C’est une respiration pour les Canaris d’Ahmed Kantari, provisoirement barragistes, et un énorme coup de massue pour les Phocéens, à la merci des poursuivants lyonnais et rennais (à deux points) et distancés par le leader lensois. L’année ne pouvait pas aussi mal commencer.

L’OM la tête à l’enfer

Après l’hommage du Vél à Jean-Louis Gasset, l’OM a oublié de se mettre la tête à l’endroit. Les Marseillais sont passés à côté de leur première période, dans les grandes largeurs, et Roberto De Zerbi s’est planté dans sa composition de départ. Rien n’a fonctionné, tout a permis à Nantes de gratter de l’espoir et de piquer leurs hôtes. La première incursion de Matthis Albine a semé la panique dans la surface phocéenne (7e), annonçant la couleur des minutes suivantes. Dans la foulée, Youssef El-Arabi a pensé profiter d’une très mauvaise sortie de Geronimo Rulli pour mettre le FCN devant, mais l’arbitre a passé du temps devant les ralentis et signalé une position de hors-jeu de l’attaquant ayant une influence sur l’action du but (8e).

La Ligue 1 aurait pu s’offrir une polémique arbitrale supplémentaire si l’OM n’avait pas continué à bégayer sur le terrain, où Dehmaine Tabibou a touché le poteau sur un coup franc (22e) et Arthur Vermeeren fondu un boulon en s’en allant tacler comme un fou Anthony Lopes au pressing. Résultat : un carton rouge incontestable et incontesté pour le Belge (26e), qui a laissé ses copains à dix et qui a vu Fabien Centonze trouver la clé en surgissant sur le ballon repoussé par Rulli sur un tir d’Abline (0-1, 31e). Le buteur est sorti blessé dès la pause, quand Nantes aurait pu prendre une autre longueur d’avance sans la main ferme du portier marseillais devant Tabibou (37e).

Les larmes de Nadir, le sourire de Cabella

Il restait Timothy Weah, l’un des rares à ne pas passer à côté, pour tenter d’apporter du danger et de déstabiliser l’équipe nantaise, alors que De Zerbi a sorti Igor Paixão puis Facundo Medina pour réorganiser un OM qui ne l’a jamais trop été. Il y a pourtant eu du mieux à la reprise, Lopes se montrant décisif devant Pierre-Emile Højbjerg, oublié dans la surface (52e), et Mason Greenwood comme Amir Murillo allumant des mèches. Ce qui n’a pas calmé le technicien italien, insultant un banc nantais taquin, arrachant sa montre et déprimant face à la nouvelle expulsion marseillaise, celle de Bilal Nadir après avoir reçu deux biscottes coup sur coup (56e).

Incroyable scène au Vélodrome 😮 Bilal Nadir sort en larmes, l'OM va jouer... à 9 🟥 🟥#OMFCN pic.twitter.com/djSvehYei6 — L1+ (@ligue1plus) January 4, 2026

Le minot était en larmes en quittant le terrain, se disant sûrement qu’il avait un peu plus compliqué la tâche de son équipe, où Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri ont fait leurs retours dans le dernier quart d’heure. Dans ce contexte, le match a ressemblé à un grand chaos sans queue ni tête, Marseille insistant à neuf contre onze (Gouiri, Weah) et Nantes croquant des situations de break, notamment par l’ancien Marseillais Rémy Cabella, entre glissade et mauvais choix (62e, 77e). Le fan de JuL n’a pas fait le signe, mais il s’est rattrapé en mettant (enfin) le FCN à l’abri en toute fin de match, transformant un penalty provoqué par Abline au contact de Benjamin Pavard et transformé en toute sérénité pour la recrue nantaise (0-2, 88e). De Zerbi aura encore un peu moins envie de voyager au Koweït la semaine prochaine pour un PSG-OM après un tel calvaire.

OM (3-4-3) : Rulli – Pavard, Egan-Riley (Traoré, 73e), Medina (Murillo, 46e) – Weah, Højbjerg, Vermeeren, Emerson – Greenwood (Gouiri, 73e), Aubameyang (O’Riley, 60e), Paixão (Nadir, 32e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Nantes (5-4-1) : Lopes – Centonze (S. Doucouré, 46e), Amian, Tati, Cozza, Machado – Tabibou (Cabella, 58e), Coquelin (Leroux, 58e), Mwanga (Lepenant, 62e), Abline – El-Arabi (Guirassy, 82e). Entraîneur : Ahmed Kantari.

