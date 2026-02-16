Une bagarre éclate sur le terrain des U18 de Gretz-Armainvilliers, 11 jeunes en garde à vue

Un peu de froid et ça y est, les esprits s’échauffent. Ce dimanche à Gretz-Armainvilliers, les U18 des équipes de Gretz-Tournan et de Bussy Saint-Georges se sont affrontés dans le cadre d’un match de championnat, mais aussi en dehors de ce cadre. Comme le rapporte La République de Seine-et-Marne, la police a indiqué qu’un incident s’est produit à la suite d’une action de jeu.

En effet, un joueur de Bussy Saint-Georges aurait effectué un tacle trop rugueux sur son adversaire de Gretz-Tournan, provoquant un accrochage, puis une bagarre générale. La rencontre a été interrompue à la suite des évènements.

11 joueurs interpellés et placés en garde à vue

Et ça ne s’arrête pas là. Interpellés pour « violences volontaires en réunion dans une enceinte sportive », six joueurs de Gretz-Tournan et cinq de Bussy Saint-Georges impliqués dans cette baston ont été placés en garde à vue au commissariat de Torcy.

La fièvre du dimanche midi.

