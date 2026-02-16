Benatia quitte l’OM : la tempête après les tempêtes

Après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter le navire olympien, laissant Pablo Longoria plus seul que jamais. Habitué des grandes déclarations pour rappeler que son passage à l’OM n’était qu’éphémère, celui qui était devenu directeur du football depuis janvier 2025 a finalement quitté ses fonctions de manière énigmatique. Bilan.

Il était tout simplement devenu l’homme fort du board marseillais. Nommé conseiller sportif le 30 novembre 2023 en lieu et place de David Friio, passé du côté de l’autre Olympique, Medhi Benatia a ensuite enfilé le costume de directeur du football en janvier 2025. Depuis longtemps, l’effet de surprise n’opérait plus lorsque l’ancien joueur de la Juventus venait s’adresser aux médias dans les couloirs du Vélodrome. Après la victoire face à Brest (3-0), il était venu faire l’éloge des jeunes pousses marseillaises – dont deux ont filé en Italie lors du mercato hivernal. Au terme de l’élimination en Ligue des champions à Bruges, c’était pour « demander pardon aux supporters ». Pilier du projet marseillais aux côtés de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, le Marocain restera l’incarnation du fracas des vœux pieux de stabilité et de calme, dont l’institution phocéenne manque incontestablement.

Tout ça pour ça

Ce dimanche, le Marocain a assuré dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux avoir « effectivement posé (et non proposé) » sa démission, « car selon moi le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement ». Tout en affirmant qu’il avait décidé de mettre un terme à son aventure olympienne le lundi 9 février. Un timing qui interroge puisque samedi encore, l’ancien capitaine du Maroc était au bord de la pelouse aux côtés de Pancho Abardonado. Il était aussi présent la veille au début de la séance d’entraînement ouverte à la presse. Une demande de Frank McCourt, histoire de gérer les affaires courantes pendant la semaine, selon RMC Sport.

Bien que relativement épargné par le courroux des supporters, Medhi Benatia voyait son avenir s’assombrir depuis plusieurs semaines avec l’enchaînement abracadabrantesque des désillusions, en tête desquelles l’élimination en Ligue des champions et plus récemment l’humiliation reçue au Parc des Princes (5-0). Malgré tout, les Marseillais sont toujours en course pour se qualifier directement pour la prochaine C1 et ramener la Coupe de France sur le Vieux-Port, celle qui leur échappe depuis 1989. Mais à force de subir les secousses, la machine s’use.

L’ancien directeur du football marseillais était bien présent en bord de terrain samedi pour la rencontre face à Strasbourg.

Au Koweït déjà, après la défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions, Benatia ne se leurrait pas sur son avenir à l’OM : « Pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de matchs, même si ce n’est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, ne pas faire que critiquer, critiquer. Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser le temps de travailler. » Pour autant, il est parvenu à redonner quelques-unes de ses lettres de noblesse à son club formateur : un entraîneur parmi les plus convoités sur le marché lors de son arrivée sur les bords de la Méditerranée en juin 2024, des joueurs talentueux séduits par le projet marseillais, à l’instar de Pierre-Emile Højbjerg ou de Benjamin Pavard, accompagnés de paris comme Timothy Weah ou Emerson Palmieri. De fil en aiguille, il est parvenu à constituer, sur le papier, le meilleur effectif marseillais depuis de nombreuses années.

Une part de l’instabilité chronique du club

Malgré l’immense travail abattu en coulisses par le dirigeant marseillais pour « redonner à l’Olympique de Marseille la place qu’il mérite », selon ses termes, le constat est cinglant : l’OM s’est qualifié pour la Ligue des champions au terme de la saison 2024-2025 pour ne même pas apercevoir les barrages de la compétition, alors que l’équipe avait son destin entre ses mains. Seulement deux joueurs ont survécu aux cinq mercatos opérés par l’ex-dirigeant olympien : Bilal Nadir et Geoffrey Kondogbia. Une instabilité déplorée par De Zerbi, dont Benatia est en partie responsable. Dès son arrivée comme conseiller technique, il avait tenu à remettre de l’ordre dans l’effectif de l’équipe première avant le mercato hivernal. Jonathan Clauss en avait fait les frais, même s’il était finalement resté à l’OM avant de partir à Nice l’été suivant.

Sa relation avec les arbitres a été elle aussi mouvementée. En point d’orgue, une suspension de trois mois la saison dernière pour des propos véhéments contre le quatrième arbitre du match de Coupe de France entre l’OM et Lille, pour un penalty oublié en faveur des Phocéens. Le symbole de l’agitation marseillaise permanente. Reste aussi la question de son entourage au club, à l’image d’Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve et adjoint officieux de Benatia, ou de certains coordinateurs sportifs du club. Selon La Provence, le sujet pourrait rapidement être réglé pour Zarrak, qui aurait annoncé son départ à plusieurs joueurs ce dimanche. Du pacte de Miami ne reste désormais plus que Pablo Longoria et Frank McCourt pour tenir la barre. Oui, l’OM est en crise sur le plan administratif. Sur le plan sportif, pas totalement. En tout cas, pas avant le 1er mars, jour d’un Olympico qui aura déjà tout d’une finale pour la troisième place.

