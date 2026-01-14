L’AS Rome met la main sur un grand espoir de l’OM

22 matchs, cinquième recrue la plus chère. C’est officiel, Robinio Vaz n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 18 ans s’est engagé avec l’AS Rome pour quatre ans et demi, contre un joli chèque de 25 millions d’euros assorti d’un pourcentage à la revente de 10%. Un joli pactole récupéré par l’OM, pour un joueur prometteur qui laisse tout de même un goût d’inachevé sur la Canebière. À Rome, il portera le numéro 78, en référence au département des Yvelines dont il est originaire.

Révélation de l’automne avec Marseille, Vaz a progressivement disparu des radars. Cette vente annoncée apparaît tout de même comme une surprise, tant le joueur semblait avoir une marge de progression importante sous Roberto De Zerbi. Négociation de renouvellement de contrat, agents, comportements… toutes les théories ont récemment fusé pour expliquer la lente mise au placard de Vaz. En attendant, Marseille renfloue correctement ses caisses, en attendant une éventuelle arrivée de Himad Abdelli.

Le pari de la jeunesse.