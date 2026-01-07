S’abonner au mag
OL ou OM ? Himad Abdelli a fait son choix !

TJ
Et il ne devrait pas plaire aux Lyonnais.

Annoncé proche de l’OL fin décembre, Himad Abdelli a finalement d’autres plans en tête. Très en vue avec Angers et actuellement avec l’Algérie à la CAN, le milieu de terrain va très certainement quitter le SCO, club avec lequel il est en fin de contrat en juin prochain. Visiblement peu emballé par le Rhône, l’international algérien aurait finalement choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille, selon Foot Mercato.

Aucune certitude cependant de voir Abdelli signer à l’OM à ce jour. Aucun accord n’a pour l’instant été décidé entre Angers et Marseille, et même si la décision du joueur, libre de s’engager où il souhaite au 1er janvier dernier (pour l’été prochain), devrait peser dans les négociations, une autre question reste en suspens. Si le transfert se fait, reste à savoir quand Abdelli rejoindrait potentiellement la cité phocéenne : dès cet hiver avec indemnité pour Angers ou l’été prochain gratos.

On imagine qu’Angers aimerait bien ramasser quelques thunes sur la vente de sa pierre angulaire.

L’équipe type de la neige

TJ

