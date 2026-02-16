Les supporters de l’OL Lyonnes boycottent la finale de la Coupe LFFP à Abidjan

Pas de voyage. Alors que la finale de la Coupe de la Ligue féminine entre OL Lyonnes et le Paris Saint-Germain approche à grands pas, le groupe de supporters des OL Ang’Elles a décidé de boycotter le match. Un mécontentement dû à la délocalisation de la rencontre à Abidjan en Côte d’Ivoire, le 14 mars prochain.

Un planning impossible

Dans un communiqué publié sur son compte X, le groupe regrette la délocalisation : « Nous nous opposons fermement à toute délocalisation, une pratique qui nous paraît contraire à l’esprit du football populaire et à l’ancrage local qui fait la force de notre sport. »

La finale de la première édition de la Coupe LFFP se déroulera donc sans les fervents supporters de l’OL. Le stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan qui accueille généralement 35 000 spectateurs risque d’être tristement vide. Problème de planning, la rencontre entre les deux cadors Français se déroulera, au retour de la trêve internationale, à quelques jours d’un match de Coupe de France le 18 mars, puis d’un match de championnat le 21 mars.

Le coup du marteau, mais pas comme on aime.

Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP