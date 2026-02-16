S’abonner au mag
Pour Raheem Sterling, le Feyenoord va s’entraîner en Belgique

Pas encore d’action pour Sterling. Ce dimanche, Feyenoord s’est imposé 1-0 face à Go Ahead Eagles. Arrivé ce vendredi, Raheem Sterling n’a pas joué et n’était pas non plus sur le banc. Il a dû regarder la rencontre en tribune. Si l’on pourrait croire que c’est lié à son arrivée récente, la raison en est tout autre.

En effet, l’Anglais n’a pas encore reçu son permis de travail. Cette situation va contraindre le joueur à quelques sacrifices, ainsi que ses coéquipiers.

Direction Tubize

« Il peut s’entraîner à l’étranger, mais pas aux Pays-Bas » explique l’entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie. À cause de cela, tout le groupe ira s’entraîner trois jours en Belgique, à Tubize précisément, dans le complexe des Diables rouges. « On le fait pour Raheem, mais cela permettra d’améliorer la cohésion de groupe », rassure Van Persie à la NOS. Direction la Belgique pour De Stadionclub qui joue son prochain match contre le SC Telstar, actuel avant-dernier de l’Eredivisie.

Tout ça ne serait qu’un détail sur une carte d’Europe faite par les Américains.

Robin van Persie est fan de Raheem Sterling

