Les mots de Robin van Persie à la suite de la blessure au genou de son fils

Double peine. Vaincu par le Betis lors du dernier match de phase régulière de la Ligue Europa (2-1), Feyenoord a aussi perdu Shaqueel van Persie, le fils de Robin, touché à un genou à la réception d’un duel aérien (84e). L’entraîneur du club néerlandais a alors enlevé sa casquette de technicien pour mettre celle de père. « Quand ce genre de choses arrive à un joueur, on s’inquiète, a soufflé l’ancien buteur des Gunners en conférence de presse. Aujourd’hui, c’était au tour de Shaqueel. […] On est entraîneur, certes, mais je suis avant tout son père. Je suis profondément désolé pour lui de vivre ça. Les premiers signes ne sont donc pas encourageants. »

Stoppé dans son élan

Avant sa blessure, Shaqueel van Persie avait été lancé dans le grand bain par son paternel en novembre dernier dans cette même compétition face au Celtic. Mais c’est surtout avec un magnifique doublé contre le Sparta Rotterdam, où il a enchaîné une Madjer puis un ciseau génial, qu’il s’était fait remarquer. Après deux buts et deux passes décisives en six matchs avec la A, le fils de la légende néerlandaise risque donc d’être absent des terrains pendant de longs mois. Les défenses d’Eredivisie peuvent souffler.

