Les arbitres français sur le toit de l’Europe

Cocorico ! La France sera très bien représentée lors des huitièmes de finale retours de Ligue des champions. Non, il n’y aura pas que le Paris Saint-Germain, seul club rescapé après les éliminations de Marseille et Monaco, mais aussi trois arbitres : Clément Turpin, François Letexier et Benoît Bastien.

Aucun lors des matchs allers

Le premier sera au sifflet de Manchester City – Real Madrid, le deuxième de Barcelone – Newcastle et le dernier de Bayern – Atalanta. Lors des barrages, Bastien n’avait pas été arbitre central, alors que Turpin et Letexier avaient respectivement arbitré la manche aller de Benfica – Real, marquée par les accusations de racisme de Vinícius Júnior à l’encontre de Gianluca Prestianni, et le retour de la confrontation entre l’Atlético de Madrid et le Club Bruges.

Une belle revanche après le zéro pointé des huitièmes allers.

Mais pourquoi le PSG prend-il autant de buts en Ligue des champions ?