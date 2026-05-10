L’OM assure l’essentiel au Havre

Le Havre 0-1 Marseille

But : Greenwood (55e, SP) pour l’OM

Ils ont eu Le Havre, mais ils n’auront pas la paix pour autant. Sans briller, Marseille a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche soir sur la pelouse du stade Océane (0-1). Il n’y aura certainement pas d’effusion de joie dans le vestiaire marseillais, ni d’extincteur allumé, mais Habib Beye saura se contenter de trois points acquis grâce à un penalty de Mason Greenwood en seconde période (0-1, 55e).

L’Anglais a pris ses responsabilités sur un coup de sifflet généreux de l’arbitre pour une main havraise dans la surface, avant de lâcher une petite célébration « chut » qui ne fera sans doute pas plaisir aux supporters marseillais. Les Phocéens peuvent aussi remercier la barre transversale de Gerónimo Rulli, qui a sauvé l’OM d’une égalisation des locaux sur penalty également, alors que Facundo Medina avait commis une faute sur Sofiane Boufal, et que le Marocain a voulu se faire justice lui-même (71e).

Le HAC n’est pas sauvé

Les Normands n’ont rien lâché jusqu’au bout, mais ils ont simplement été rattrapés par leurs lacunes, manquant de précision dans le dernier tiers et d’efficacité devant le but. En toute fin de match, Paixão s’en est allé doubler la marque au bout d’un contre éclair, avant d’être rattrapé pour une position de hors-jeu (90e+6). Peu importe, la victoire est au bout, et c’est bien ça le plus important. L’OM retrouve la sixième place et peut encore espérer la Ligue Europa en cas de victoire contre Rennes la semaine prochaine. Le HAC n’est pas encore maintenu et devra sauver sa peau lors de la dernière journée sur la pelouse de Lorient.

Le Havre (5-2-1-2) : Diaw – Doucouré (Pembélé, 72e), Sanganté, Seko, Lloris, Zouaoui (Vinette, 80e) – Ndiaye, Gourna (Kechta, 89e) – Boufal (Ebonog, 72e) – Soumaré, Samatta. Entraîneur : Didier Digard.

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina, Emerson – Nnadi (Vermeeren, 66e), Højbjerg – Greenwood (Lago, 87e), Timber (Kamissoko, 87e), Paixão – Gouiri (Lamare, 90e). Entraîneur : Habib Beye.

Habib Beye chasse les fake news