L’AC Milan cède encore à domicile contre l’Atalanta

Milan 2-3 Atalanta

Buts : Pavlović (88e) et Nkunku (90e+4) pour Milan // Ederson (7e), Zappacosta (29e) et Raspadori (52e) pour l’Atalanta

Milan en a assez.

Mais que se passe-t-il à l’AC Milan ? Longtemps dauphins de l’Inter, les Lombards sont méconnaissables depuis de nombreuses semaines et enchaînent les contre-performances, avec cinq défaites lors des huit derniers matchs. Dans le lot, il faut donc compter celle de ce dimanche soir, à domicile, contre l’Atalanta, lors de laquelle les hommes de Massimiliano Allegri ont tout bonnement coulé pendant la grande majorité de la rencontre, malgré un réveil tardif (2-3). La Dea, qui ne joue pourtant plus rien au classement, assurée de terminer septième et non européenne, n’a finalement eu qu’à profiter d’une défense milanaise bien trop permissive pour s’offrir un joli succès.

Un sursaut d’orgueil insuffisant

Le Brésilien Ederson a ouvert le score rapidement dans le match d’une frappe du droit sur laquelle Mike Maignan a été trop court (0-1, 7e). À la suite d’une superbe remise en pivot de Nikola Krstović, Davide Zappacosta a doublé la marque en remportant son duel avec le portier français (0-2, 29e), puis Giacomo Raspadori a envoyé un missile du gauche pour tuer le suspense en seconde période (0-3, 52e). Enfin presque, puisque Milan a au moins le mérite de se réveiller en toute fin de match, avec une première réduction de l’écart signée Strahinja Pavlović, d’une tête sur coup franc (1-3, 88e). puis une seconde de Christopher Nkunku sur penalty (2-3, 90e+4).

Ce nouvel accroc contraint les Milanais à terminer le week-end quatrièmes et remet la qualification en Ligue des champions encore un peu plus en question.

Fin de l’aventure pour Bonaventura