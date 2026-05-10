Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre

Celtic 3-1 Rangers

Buts : Yang (23e) et Maeda (53e, 57e) pour le Celtic // Moore (9e) pour les Rangers

Du grand spectacle. Le Celtic a dominé les Rangers dans le derby de Glasgow et relancé la course au titre ce dimanche (3-1). Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Martin O’Neill. Dès la 9e minute de jeu, Mikey Moore ouvre le score pour le club voisin (0-1, 9e). Mais il en fallait bien plus pour contrarier les locaux. Moins d’un quart d’heure plus tard, Huyn-Jun Yang profite d’un service d’Arne Engels pour permettre aux siens de recoller au score (1-1, 23e).

🚨 DAIZEN MAEDA is incredible! An incredible bicycle kick goal from the Japanese player CELTIC 3-1 RANGERSpic.twitter.com/EKBsVtt0sF — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 10, 2026

Une bicyclette somptueuse

Au retour des vestiaires, Daizen Maeda, trouvé par Kieran Tierney, donne l’avantage au Celtic (2-1, 53e) avant d’offrir définitivement la victoire à son équipe grâce à un but fou. À la réception d’un centre, l’attaquant japonais manque son contrôle. Le ballon en l’air mais Maeda tente une bicyclette, qui laisse totalement impuissant Jack Butland (3-1, 57e).

Grâce notamment à ce bijou, les Bhoys, qui ont remporté 13 des 14 dernières éditions du championnat, reviennent à un point du Heart of Midlothian à deux journées de la fin. Hasard du calendrier, ils reçoivent ce même leader samedi prochain dans ce qui semble être la finale de cette édition 2025-2026 de la Scottish Premier League.

Alors, plutôt Achahbar ou Maeda ?

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