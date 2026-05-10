L’Iran fixe ses conditions à sa participation au Mondial

Toujours plus tendu. Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et les frappes des États-Unis et d’Israël contre la République islamique d’Iran fin février, la participation du pays d’Asie de l’Ouest à la prochaine Coupe du monde (11 juin au 19 juillet) aux USA, au Canada et au Mexique est toujours incertaine.

Le président de la Fédération de football iranienne, Mehdi Taj, a déclaré dans un entretien diffusé samedi soir à la télévision d’État : « Si nous ne participons pas à la Coupe du monde, nous perdrons un atout diplomatique majeur. »

Dix conditions à respecter

La veille, ce dernier avait fixé dix conditions pour que l’Iran participe au Mondial 2026 et avait réclamé des garanties sur le traitement réservé au pays. Parmi elles, l’octroi de visas, le respect du staff, du drapeau iranien et de l’hymne national, ainsi qu’un haut niveau de sécurité dans les aéroports, les hôtels et sur les trajets menant aux stades où l’équipe jouera.

Mehdi Taj a ensuite précisé que la sélection iranienne, qui figure dans le groupe G avec la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, fera bien un stage de préparation en Turquie pendant « dix à quinze jours » et qu’elle était en train de chercher « un vol charter pour aller aux États-Unis ».

Aucun souci à se faire, Gianni se charge de tout.

La participation de l’Iran à la Coupe du monde est toujours incertaine