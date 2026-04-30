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Gianni Infantino annonce que l’Iran sera bien au Mondial 2026

EL
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Gianni Infantino annonce que l’Iran sera bien au Mondial 2026

Ouf ! Alors que l’incertitude planait depuis de longues semaines autour de la participation de l’Iran au Mondial 2026 en raison du conflit ouvert entre le pays, les États-Unis et Israël, Gianni Infantino a levé le doute, ce jeudi, à la veille du Congrès de la FIFA. « Je veux confirmer sans ambiguïté que l’Iran participera évidemment à la Coupe du monde. Et bien entendu, l’Iran jouera aux États-Unis », s’est félicité ce grand défenseur de la paix.

Alors que l’Iran avait jusque-là menacé d’un boycott de la compétition, Donald Trump, lui, avait suggéré que les joueurs pourraient ne pas être en « sécurité » outre-Atlantique. Dernier incident en date : une fois arrivée à Vancouver (Canada) pour le Congrès de l’instance internationale, la délégation iranienne a été contrainte de faire demi-tour, mettant en cause « un comportement inapproprié » de la police de l’immigration.

L’Iran jouera ses trois matchs aux États-Unis, à Inglewood et Seattle.

Le président de la Fédération iranienne refoulé à la frontière du Canada

EL

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