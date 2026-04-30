Deux retours importants pour l'OM ce week-end ?

Enfin une bonne nouvelle dans le ciel gris marseillais ? En conférence de presse, ce jeudi, Habib Beye a annoncé le potentiel retour d’Igor Paixão et Amine Gouiri pour le déplacement face à Nantes de samedi. « L’évolution est satisfaisante. Ils récupèrent beaucoup plus vite que prévu. Cela ne voudra pas dire qu’ils débuteront, mais ils devraient pouvoir venir avec nous », se réjouit tout de même le coach olympien.

L’OM sans quelques joueurs et sous pression

CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir sont déjà forfaits pour la rencontre malgré « une très bonne évolution » de leurs blessures respectives. Benjamin Pavard et Timothy Weah sont, quant à eux, suspendus. L’OM est actuellement 6e avec quatre points de retard sur la quatrième place synonyme de barrages pour la coupe aux grandes oreilles.

Faites souffler Aubameyang, c’est tout ce qu’on demande.

Timothy Weah « rêve de remporter un trophée » avec l’OM