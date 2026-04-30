Burnley se sépare de son entraîneur

Retour à la case départ. Burnley, officiellement relégué en Championship depuis le 22 avril, s’est séparé de Scott Parker, son entraîneur, jeudi matin. « À la suite de la confirmation de la relégation du club de la Premier League la semaine dernière, Parker et le conseil d’administration ont tenu des discussions et ont convenu d’un accord commun que son aventure à Turf Moor se terminerait », écrit le Burnley FC dans son communiqué.

Club Statement: Scott Parker Scott Parker has left his position as Head Coach of Burnley Football Club by mutual consent. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 30, 2026

On lui souhaite le même avenir qu’à Kompany

Scott Parker avait posé ses valises à Burnley en 2024, en succession de Vincent Kompany à la suite de la descente du club en deuxième division anglaise. L’ancien milieu de terrain aux 18 capes avec l’Angleterre était parvenu à ramener les Clarets dans l’élite, un an après son arrivée. Mais avec seulement vingt points au compteur en Premier League, le club du Français Maxime Estève est contraint de redescendre pour mieux rebondir.

Le Real Madrid ferait bien de se pencher sur son cas.

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