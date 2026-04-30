S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Burnley

Burnley se sépare de son entraîneur

CT
2 Réactions
Burnley se sépare de son entraîneur

Retour à la case départ. Burnley, officiellement relégué en Championship depuis le 22 avril, s’est séparé de Scott Parker, son entraîneur, jeudi matin. « À la suite de la confirmation de la relégation du club de la Premier League la semaine dernière, Parker et le conseil d’administration ont tenu des discussions et ont convenu d’un accord commun que son aventure à Turf Moor se terminerait », écrit le Burnley FC dans son communiqué.

On lui souhaite le même avenir qu’à Kompany

Scott Parker avait posé ses valises à Burnley en 2024, en succession de Vincent Kompany à la suite de la descente du club en deuxième division anglaise. L’ancien milieu de terrain aux 18 capes avec l’Angleterre était parvenu à ramener les Clarets dans l’élite, un an après son arrivée. Mais avec seulement vingt points au compteur en Premier League, le club du Français Maxime Estève est contraint de redescendre pour mieux rebondir.

Le Real Madrid ferait bien de se pencher sur son cas.

En Premier League, un nouveau leader et un relégué de plus

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
82
135
11
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.