Liverpool arrache la victoire dans le derby, Aston Villa se rapproche de la Ligue des champions

Il n’y a rien de simple pour Liverpool en cette fin de saison.

Sorti de la Ligue des champions cette semaine par le PSG, les Reds ont retrouvé le sourire en arrachant la victoire au bout du temps additionnel dans le derby de la Mersey. Les Toffees ont été les premiers à se montrer entreprenants, avec une réalisation d’Iliman Ndiaye, finalement annulée pour un hors-jeu de Jake O’Brien. Dans la minute qui a suivi, Mohamed Salah a ouvert le score, pour son dernier derby, sur un service de Cody Gakpo. Mais Liverpool, à l’image des dernières semaines, ne parvient jamais à tuer le suspense et laisse de l’espoir à ses adversaires. La punition arrive en seconde période avec un tacle rageur de Beto pour reprendre un centre de Kiernan Dewsbury-Hall. Encore une fois, la défense des Reds est bien trop passive, et Arne Slot, malgré ses nombreux changements, voit son équipe rester inoffensive jusqu’au bout. Enfin presque jusqu’au bout, car à la 100e minute, Virgil Van Dijk saute plus haut que tout le monde sur un corner et offre un but inespéré aux siens.

Tammy Abraham et Morgan Gibbs-White, les grands bonhommes de la journée

Pour voir encore un peu plus de spectacle, il fallait allumer son écran sur Aston Villa-Sunderland. D’abord parce qu’Ollie Watkins a fait le show en début de partie en inscrivant un doublé, mais surtout en fin de match, quand Sunderland est revenu d’entre les morts pour faire vaciller Villa Park. Menés de deux buts à la 86e minute, les Black Cats ont remonté leur déficit en une minute avec des buts de Trai Hume et du Français Wilson Isidor, qui venait d’entrer en jeu. Les visiteurs avaient même le ballon de la gagne au bout du pied d’Habib Diarra, parti seul en contre pour affronter Emiliano Martínez, mais l’Argentin a remporté son duel. Dans la foulée, Tammy Abraham donne finalement la victoire aux Villans en déviant légèrement un centre de Lucas Digne. Avec désormais dix points d’avance sur Chelsea, sixième, Villa a quasi assuré son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

L’homme de l’après-midi en Premier League s’appelle Morgan Gibbs-White, auteur d’un triplé en quinze minutes avec Nottingham Forest. Menés à la pause par le relégable Burnley, les joueurs de Vitor Pereira ont pu compter sur une prestation XXL de leur meneur anglais pour renverser le match, ainsi que sur un but tardif d’Igor Jesus. Un bol d’air pour Forest, qui prend cinq points d’avance sur Tottenham, premier relégable. Pour Burnley, à douze points de West Ham, dix-huitième, la relégation semble inévitable.

Everton 1-2 Liverpool

Buts : Beto (54e) pour Everton // Salah (30e) et Van Dijk (90e+10) pour Liverpool

Nottingham Forest 4-1 Burnley

Buts : Gibbs-White (62e, 69e et 77e) et Jesus (90e+8) pour Forest // Flemming (45e+2) pour Burnley

Aston Villa 4-3 Sunderland

Buts : Watkins (2e et 36e), Rogers (46e) et Abraham (90e+3) pour Villa // Rigg (9e), Hume (86e) et Isidor (87e) pour Sunderland

Aston Villa étrille Bologne, Braga renverse le Betis et Forest élimine Porto