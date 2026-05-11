Il n’y aura pas de fan zone pour la finale de Ligue des champions à Paris

Sûrement « la faute à Annie Dingo »… Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé au Parisien, en marge d’une conférence de presse, qu’il n’y aura pas de fan zone pour la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain. En effet, l’édile s’est rangé du côté de la préfecture de police de Paris, qui se dit « défavorable » à cette initiative.

Des évènements « en veux-tu en voilà »

Aya Nakamura au Stade de France, Damso à la Défense Arena, Bouss à l’AccorArena et le tournoi de Roland-Garros : Paris sera pris d’assaut le 30 mai. À contrecœur, le maire de Paris a dû faire marche arrière sur son vœu de fan zone : « J’ai entendu évidemment les réserves de la préfecture de police, je sais que ce sont celles aussi du ministre de l’Intérieur. La raison m’oblige à les entendre. »

En effet, tous ces évènements vont réunir plus de 135 000 personnes dans les rues de Paris. Il faudra, au minimum, la défense d’Arsenal pour les contenir. Il s’est justifié en affirmant que pour lui, « ce qui compte le plus, c’est la sécurité des Parisiens et des spectateurs ».

Une défaite du PSG, et tout rentrerait dans l’ordre.

L'arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par coeur