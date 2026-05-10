Le PSG quasiment champion de France

Sans forcer au Parc des Princes, le PSG a mis du temps à battre Brest et quasiment remporter son quatorzième titre de champion de France. Il lui faudra officialiser son trophée à Lens, mercredi. En attendant plus.

Paris Saint-Germain 1-0 Brest

But : Doué (83e) pour le PSG.

Il fallait fêter ses héros de Munich, kiffer la dernière de la saison au Parc, gueuler pour les dix ans du collectif Ultras Paris, parader avec son nouveau maillot et, accessoirement, aller chercher un quatorzième titre de champion de France. Tout un programme. Avant de regarder vers Budapest, là où il a changé d’ère, les Parisiens ont mis du temps à cocher la dernière case. Grâce à Désiré Doué et aux entrants de la seconde période, le PSG a battu Brest (1-0). Il n’est qu’à un poil de son quatorzième titre de champion de France. Avec six points d’avance et une différence de buts amplement favorable sur Lens, où il se déplace mercredi, c’est quasiment fait.

Un titre sorti du banc

Le titre n’est pas mathématiquement plié, mais contre Brest ce dimanche soir, le PSG est allé le chercher « footballistiquement ». Comme souvent cette saison, il a mis du temps à faire déjouer son adversaire. Les joueurs de Luis Enrique sont entrés avec leurs enfants sur leur pelouse, puis ont joué comme leurs rejetons : Bradley Barcola pousse la balle, Lee fait tourner, Ramos est introuvable. Paris gère dans ce contexte. Sans Nuno Mendes, Willian Pacho ou Warren Zaïre-Emery, les alignés du soir avaient une mission : gagner une place de douzième ou treizième séminariste le soir de la finale de Ligue des champions. Luis Enrique, qui dirige sa centième en Ligue 1, a encore des choix à faire.

Paris fait un grand pas vers le titre 🥇 C'est 𝑫𝒆́𝒔𝒊𝒓𝒆́ 𝑫𝒐𝒖𝒆́ qui délivre tout le Parc ! #PSGSB29 pic.twitter.com/8iplCX4zaY — L1+ (@ligue1plus) May 10, 2026

Lucas Hernandez, après une première frappe, a gagné des points (7e). Plus que Dro Fernández, qui a manqué le cadre, de près (22e). Renato Marin, lui, a brillé sur les corners et contres bretons. Sous la pluie, Paris peine à trouver la faille mais comme prévu, les entrées de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé changent finalement la donne.

Les Brestois, qui n’ont pas battu les Parisiens depuis 33 matchs, cèdent sur une action individuelle de Désiré Doué, entré sur son pied droit pour délivrer le Parc, qui commence à chanter « Budapest, on arrive ». Les têtes sont tournées vers le 30 mai prochain. Il y a deux matchs de Ligue 1 avant. Paris remporte quasiment son cinquième titre consécutif en Ligue 1. Seul Lyon, entre 2002 et 2008, a fait mieux. Il reste des records à aller chercher.

PSG (4-3-3) : Marin – Mayulu, Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Hernandez – Dro Fernández, Beraldo, Ruiz (Kvaratskhelia, 61e) – Lee (Doué, 53e), Ramos (Dembélé, 61e), Barcola (Neves, 69e). Entraîneur : Luis Enrique.

Brest (4-3-3) : Coudert – Chotard, Díaz, Le Guen, Guindo – Doumbia (Labeau Lascary, 67e), Tousart (Makalou, 88e), Magnetti (cap.) – Del Castillo (Baldé, 88e), Ajorque, Dina Ebimbe. Entraîneur : Éric Roy.

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