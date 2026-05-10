L’Ukraine a son champion

Seize un soulagement. Après avoir cartonné le SC Poltava (4-0) ce dimanche, le Shakhtar Donetsk a officialisé son 16e titre de champion d’Ukraine, trois journées avant la fin du championnat. Il succède au Dynamo Kyiv, qui a complètement foiré sa saison. L’équipe de la capitale est quatrième.

Une seule défaite en championnat

La saison de l’équipe d’Arda Turan est une belle réussite : un an après avoir retrouvé les Orange à la troisième place de la D1, l’ancien milieu de l’Atlético de Madrid et ses hommes n’ont perdu qu’une fois en championnat. Sixième de la phase de ligue de C4, le vainqueur de la Coupe UEFA 2009 s’est hissé jusqu’au dernier carré de Ligue Conférence, s’inclinant jeudi contre Crystal Palace.

Avec un contexte pour le moins difficile et des matchs souvent joués à l’Arena de Lviv, le club du Donbass s’appuie encore sur un gros contingent brésilien. Vinícius Tobias et Pedro Henrique, gros artisans du titre, sont notamment passés par le Castilla du Real Madrid.

La samba ukrainienne.

Crystal Palace rejoint le Rayo Vallecano en finale