Quand est-ce que ça s’arrête ? Après que deux supporters du LOSC, abonnés dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, ont été victimes d’insultes racistes et de coups en marge de la réception de l’OGC Nice par une dizaine d’individus appartenant visiblement à la DVE, une pétition a été lancée par des fans des Dogues. Excédés par la multiplication de ces comportements intolérables de la part d’une frange des supporters, ces derniers ont alerté Olivier Létang, le président du club nordiste, sous la forme d’une lettre ouverte.

L’inaction du club dénoncée

Les auteurs de celle-ci rappellent les incidents récents, dont les débordements racistes lors des déplacements à Strasbourg et Belgrade, mais le décès d’Arnaud Lasserre en avril 2025, agressé par des supporters lillois proches de la mouvance ultradroite à la sortie du match ayant opposé le LOSC à Wolfsburg en septembre 2021.

Les supporters qui ont écrit la lettre pointent aussi du doigt l’inaction du club lillois face à la répétition de ces actes intolérables : « Malheureusement, face à cette situation, la réponse du LOSC, notre club, est insuffisante. Les communiqués de presse, les interdictions administratives de stade sporadiques, n’ont de toute évidence pas eu d’effet suffisant pour enrayer ces dérives. Qu’attend par ailleurs le principal groupe de supporters, les DVE – dont des membres/sympathisants seraient impliqués à nouveau – pour faire le ménage dans ses rangs ? C’est pourquoi nous vous demandons, M. Olivier Létang, président du LOSC, de prendre des mesures immédiates et fortes. » À ce jour, près de 900 personnes ont signé cette pétition.

Non, la technique de l’autruche ne fonctionne plus.

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