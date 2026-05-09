Dijon retrouve la Ligue 2, Saint-Brieuc le National 2

La folie du multi. La 33e et avant-dernière journée de National 1 a délivré les premières sentences, ce samedi soir. Tout en haut du classement, Dijon a composté son ticket pour la Ligue 2, en allant l’emporter sur la pelouse du Puy (1-2), une semaine après avoir vu son bonheur retardé par Châteauroux. Ce succès offre même le titre aux Dijonnais, puisque dans le même temps, Sochaux a été battu par ces mêmes Castelroussins (2-1). Les Lionceaux conservent tout de même leur deuxième place, mais ne devront pas perdre contre Le Puy pour éviter toute désillusion, eux qui gardent trois points d’avance sur Fleury, qui n’aura rien pu faire en infériorité numérique à Orléans (2-0). Les Floriacumois devront pour leur part batailler avec Rouen lors de l’ultime journée pour s’offrir le droit de disputer le barrage pour la montée. Les Normands ont été torpillés à domicile par Versailles, dans une rencontre interrompue un petit quart d’heure après des incidents en tribunes (1-3).

Match arrêté au stade Diochon depuis la 78e. Le FC Rouen est mené par Versailles (0-3). Les siègent volent sur la pelouse pic.twitter.com/bH50Fg7lZH — thierry rabiller (@ThierryRabiller) May 9, 2026

Saint-Brieuc condamné, Châteauroux y croit encore

Tout en bas du classement, les jeux sont aussi en partie faits. Malgré sa large victoire sur QRM, le Stade briochin redescend après une seule saison à ce niveau (3-0). Les Bretons devront toutefois patienter pour savoir qui les accompagnera. Malgré son succès du jour, Châteauroux reste relégable, à un petit point de QRM et deux de Bourg-en-Bresse, tombeur de Valenciennes (1-0)… mais qui ne jouera pas dans une semaine et observera tout ça de loin, en espérant qu’au moins un des deux concernés trébuchera. Enfin dans les deux rencontres sans enjeu, il n’y aura pas eu de vainqueur entre Caen et Concarneau (0-0), pas plus qu’entre Paris 13 Atletico et Aubagne (1-1).

Vivement vendredi !

Bourg-en-Bresse 1-0 Valenciennes

But : Do Marcolino (64e)

Caen 0-0 Concarneau

Châteauroux 2-1 Sochaux

Buts : Piquionne (64e) et Freitas (76e) pour la Berrichonne // Boutoutaou (71e) pour les Lionceaux

Le Puy 1-2 Dijon

Buts : Darnaud (88e) pour le Puy // Diouf (31e) et Barreto (64e) pour le DFCO

Orléans 2-0 Fleury

Buts : Bozkurt (14e) et Diako (26e)

Expulsion : Leleve (8e) pour Fleury

Paris 13 Atletico 1-1 Aubagne

Buts : Sidibé (3e) pour le Paris 13 // El Kaddouri (22e) pour Aubagne

Rouen 1-3 Versailles

Buts : Bassin (90e+5) pour Rouen // Kalai (44e), Kabamba (69e) et Ouchen (75e) pour Versailles

Saint-Brieuc 3-0 QRM

Buts : Yobé (1ère), Achahbar (10e) et Faty (66e)

Expulsion : Yobé (84e) pour Saint-Brieuc

Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s’enfonce