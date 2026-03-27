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Dijon et Sochaux se détachent, Châteauroux respire

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Dijon et Sochaux se rapprochent de la montée

Ça sent la montée. Dijon et Sochaux ont fait un grand pas vers l’accession en Ligue 2 vendredi. Mené par Versailles à la mi-temps, le DFCO a pu compter sur un doublé d’Ismail Diallo pour garder la tête du championnat et enchaîner un 14e match sans défaite (3-1). Son dauphin, Sochaux, a aussi fait le job contre QRM grâce à deux buts en deux minutes de Benjamin Gomel (2-0). Le duo de tête profite du nul de Rouen face à Caen pour creuser un écart intéressant : le FCR, troisième et virtuel barragiste, est désormais à cinq points de Dijon et à quatre unités de Sochaux.

Neutralisé par Villefranche (0-0), Orléans rate une belle occasion de se rapprocher du podium et reste à quatre points des Rouennais. Dans cette soirée riche en doublés, celui de Noa Mupemba a fait un bien fou à Châteauroux pour se défaire de Concarneau (3-1) et s’éloigner de la zone rouge. Les cartons rouges ont aussi plu, puisque quatre joueurs ont été expulsés : Sidi Cissé (FBBP), Stan Janno (Stade briochin), Marius Lemaître (Orléans) et José Kimboma (Caen). Cela n’a pas aidé Bourg-en-Bresse, même si la messe était déjà dite depuis longtemps à Fleury (3-0). Les Bressans glissent à la 15e place. La pression s’accentue aussi pour QRM et le Stade briochin, battus ce soir et toujours relégables.

Les résultats du soir

Châteauroux 3-1 Concarneau

Dijon 3-1 Versailles

Fleury 3-0 Bourg-en-Bresse

Orléans 0-0 Villefranche

Sochaux 2-0 QRM

Stade briochin 0-1 Paris 13 Atletico

Valenciennes 0-0 Aubagne

Rouen 1-1 Caen

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