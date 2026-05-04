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L’actionnaire de l’Independiente Medellín provoque ses supporters après une défaite

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L’actionnaire de l’Independiente Medellín provoque ses supporters après une défaite

Win or go home. L’Independiente Medellín se devait de l’emporter pour espérer participer au second tour du championnat. En Colombie, les 20 équipes s’affrontent entre elles une seule fois, les huit premiers se retrouvent ensuite pour déterminer le champion. Et en tout cas, champion, l’Independiente ne le sera pas.

Pour se qualifier, El Rojo Paisa devait vaincre Águilas Doradas et espérer des défaites dans d’autres matchs. Cette dernière condition a été respectée mais, classique, Medellín a choké…

Le show Giraldo

Alors que le score était de 0-2, les supporters locaux ont commencé à se barrer du stade. Les courageux restants se sont alors mis à insulter le principal actionnaire, Raúl Giraldo. Tout dirigeant se serait alors fait tout petit et aurait essayé de demander pardon. Mais non, Giraldo n’est pas comme ça. Ayant certainement bu pas mal d’alcool, l’actionnaire a alors voulu rendre les coups et s’est mis à provoquer ses propres supporters en fin de match. Certains ont alors voulu envahir le terrain pour stopper les célébrations de leur nouvel ennemi….

Textor et Lopez passent pour des anges à côté.

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