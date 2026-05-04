Le président de l'Inter évoque l'avenir de Bastoni

Histoire d’entretenir le (faux) suspense. Champion grâce à sa victoire sur Parme dimanche (2-0), l’Inter Milan fête le 21e Scudetto de son histoire mais les langues commencent déjà à se délier au sujet du mercato estival. Le président des Nerazzurri, Giuseppe Marotta, s’est épanché sur le cas d’Alessandro Bastoni.

Le FC Barcelone veut recruter le défenseur central italien, c’est en tout cas ce qu’assure Giuseppe Marotta : « Je ne nierai pas qu’il y a un intérêt de la part du Barça, mais il est encore très superficiel et n’a rien de concret.»

Une saison en enfer

Malgré cet intérêt, le central de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait tout de même rester dans le club auquel il appartient depuis 2017. « Comme nous l’avons toujours dit, un joueur ne part que s’il exprime le désir de partir, a martelé Giuseppe Marotta. À l’heure actuelle, il est notre joueur, il veut rester et nous sommes satisfaits de lui ».

L’exercice 2025-2026 a été tout sauf un fleuve tranquille pour lui. Sa saison a commencé à mal tourner en février quand il a été pris au cœur d’une polémique après avoir provoqué l’expulsion de Pierre Kalulu lors du choc face à la Juventus suite à une simulation grossière avant de célébrer la décision arbitrale. Puis, après avoir été sorti dès les barrages de la Ligue des champions par Bodø/Glimt, le défenseur, exclu en première période lors du barrage retour face à la Bosnie, a échoué à qualifier une troisième fois consécutive l’Italie pour une Coupe du monde.

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