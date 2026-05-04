Dani Alves prend la parole devant 35 000 personnes au Metropolitano

Jouer devant la foule ne faisait pas peur à Dani Alves, visiblement parler non plus. Le Brésilien s’est exprimé devant un peu plus de 35 000 personnes ce samedi, au stade Riyadh Air Metropolitano. Habituel terrain de jeu des Colchoneros, le stade de l’Atlético Madrid s’est transformé en véritable lieu de culte pour une rencontre chrétienne autour de la musique gospel, des prières collectives et d’un message axé sur l’évangélisation.

🙏 Miles de cristianos evangélicos se reúnen en el Metropolitano de Madrid: "España, tu tiempo ha llegado" 🗣️ Dani Alves fue uno de los invitados destacados de 'The Change', que reunió a más de 35.000 personas: "En la cárcel Cristo me hizo libre” pic.twitter.com/s9ZZgjqPJy — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 3, 2026

Dani Alves est libéré

« J’ai passé 14 mois en prison, mais en prison, le Christ m’a libéré. » Une libération de plus donc pour l’ancien Barcelonais, qui avait quitté la prison l’année dernière après une détention d’un peu plus d’un an suite à son procès pour viol, et grâce à une caution de 1 million d’euros. Quelques mois plus tard, l’homme de 42 ans avait été acquitté en raison d’« une série de manquements ». « J’ai tout perdu, mais en perdant tout, j’ai trouvé Jésus », a-t-il reconnu lors de son discours du week-end.

Convaincus ?

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