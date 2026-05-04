La Ligue 1 fait (encore) mieux que la Premier League

Et oui. Des recrues à 80 millions d’euros, des stades bondés et des énormes droits télés redistribués de manière à peu près équitable : la Ligue 1 n’a pas besoin de tout ça. Normal : la Ligue 1 fait mieux que la Premier League. La première division française marque 2,84 pions en moyenne par match cette saison. C’est moins que la Bundesliga et ses défenses en carton (3,22), mais mieux que l’autoproclammé meilleur championnat du monde, qui ne plante que 2,75 goals per game. Merci à Estéban Lepaul, qui rendent fiers les porteurs de marinières, Arnaud Montebourg et tous les thuriféraires du made in France.

Moins de buts que la saison dernière

Avec 2,71 pions en moyenne, la Liga est dans le rétro, comme la Serie et ses 2,40 buts par match, dignes des Dijon-Villefranche de National. Les 18 équipes de Ligue 1 étaient toutefois encore plus spectaculaires la saison dernière, qui avait vu 2,97 buts par rencontre. Aucun fan n’avait assisté à une telle prouesse depuis 1979.

2.84 - Buts/match dans les 5 grands championnats européens cette saison 🇩🇪Bundesliga: 3.22 🇫🇷LIGUE 1: 2.84 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Premier League: 2.75 🇪🇸La Liga: 2.71 🇮🇹Serie A: 2.40 Divertissement 🍿 pic.twitter.com/t4PQTRXRia — OptaJean (@OptaJean) May 3, 2026

Pas besoin de droits télés.

L’OL s’éclate contre Rennes et se rapproche de la Ligue des champions