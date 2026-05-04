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L'OM ne sera pas sur le podium à la fin de la saison

UL
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L'OM ne sera pas sur le podium à la fin de la saison

C’est officiel ! Après la chouette victoire de l’OL contre Rennes, le nul de Lille contre le Havre et surtout son énorme échec à Nantes, Marseille est condamné à un exploit pour espérer jouer en Ligue des champions la saison prochaine. Il lui faudrait deux victoires, mais aussi deux défaites de Lille, Rennes et Monaco. Autant dire qu’il s’agit d’une mission impossible. Marseille devrait donc se contenter d’une place en Conférence Ligue si Lens remporte la Coupe de France. Depuis 2011, l’OM n’est parvenu à rester deux années de suite sur le podium de Ligue 1 qu’un fois lors des quinze dernières années.

Un remake de 2024 ?

Le dimanche 17 mai au soir, l’OM signera son pire classement depuis… la saison 2023-2024. Le club olympien avait terminé huitième. Cette saison-là, l’OL avait vu Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gatusso et feu Jean-Louis Gasset succéder sur le banc. Avec trois entraîneurs (en comptant Abardonado), cette saison reste donc calme.

Pas tant que ça.

Florian Thauvin analyse l’effondrement de l’OM

UL

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