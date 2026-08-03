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Marseille pourrait perdre un nouvel élément défensif

JD
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Marseille pourrait perdre un nouvel élément défensif

Vers une défense à poil ? Après les retour de prêt de Benjamin Pavard, et la probable vente de Facundo Medina, l’Olympique de Marseille serait sur le point de se séparer d’un nouveau défenseur en la personne de Nayef Aguerd. Selon les informations de Foot Mercato, le central marocain qui avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde, serait sur les tablettes d’Al Sadd, au Qatar.

Le prêt payant, solution-miracle

Arrivé il y a seulement un an en provenance de West Ham, Aguerd, 30 ans, sort d’une saison en demi-teinte lors de laquelle il n’a disputé que 16 matchs, là faute à une vilaine pubalgie qui l’a écarté des terrains dès le mois de mars. Suffisant pour lui signer son bon de sortie qui s’élevait à 15 millions d’euros payables en une fois, mais jusqu’au 31 juillet seulement.

D’après Foot Mercato, Al Sadd se tournerait désormais vers un prêt payant à hauteur de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire, facturée quant à elle 11 millions. Le compte est bon, tous les feux sont au vert.

Reste à voir si c’est plus sympa de jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang ou Roberto Firmino.

OM : la machine à laver les espoirs

JD

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