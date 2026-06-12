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Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial

VM
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Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial

Coup de massue confirmé pour Nayef Aguerd. Éloigné des terrains depuis mars en raison d’une blessure à l’aine qui traîne, le défenseur de l’OM ne participera pas à sa deuxième Coupe du monde avec le Maroc. Pour la première fois depuis les informations sur son forfait, l’ancien Rennais de 30 ans a pris la parole.

Pas une rechute

Dans un long message publié sur son compte Instagram, Aguerd a donné de ses nouvelles. Il a d’abord révélé qu’il ne s’agissait pas d’une rechute : « Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. »

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Pas prêt à 100 % physiquement, le natif de Kénitra ne sera pas en mesure de tenir sa place. Une « décision prise en accord avec le staff » et « dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition », a-t-il ajouté.

Belle mentalité.

Double coup dur pour le Maroc

VM

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