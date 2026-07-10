Désiré Doué, c'est complet

Tiède lors de ses titularisations, remplaçant depuis la sortie des poules, Désiré Doué a retrouvé une place dans le onze en même temps que son football, jeudi face au Maroc, se montrant précieux, avec et sans ballon, dans la qualification pour le dernier carré.

La zone mixte du Gillette Stadium de Foxborough sentait la sueur, ce jeudi soir à l’issue de France-Maroc, dans l’agglutinement de journalistes descendus en trombe de leur poste observateur et attendant, en arc de cercle, espérant voir Kylian Mbappé apparaître derrière le rideau. Au même moment dans le vestiaire de l’équipe de France, malgré les 32 degrés qui cognèrent tout l’après-midi, c’est plutôt le parfum du devoir accompli qui devait empester, après 90 minutes de patron pour sortir le « champion d’Afrique », s’envoyer une troisième demi-finale de Mondial, consécutive et accroître un peu plus la peur chez ceux amenés à croiser sa route.

La répondu du DD au DD

Face aux Lions de l’Atlas, chacun des onze Bleus couchés sur la feuille de match semble avoir répondu présent – ça n’a pas toujours été le cas – depuis l’entame du tournoi, malgré la forte impression laissée par cette équipe à chaque rencontre disputée. Et certains avaient plus à jouer qu’une simple qualification dans le dernier carré. Au milieu, Manu Koné a par exemple prouvé que le parcours de cette équipe ne dépendrait pas forcément de l’état de forme d’Aurélien Tchouaméni. Dans les couloirs, Jules Koundé et Lucas Digne ont renforcé leur crédit, qui fluctue depuis quatre semaines. Et à gauche, Désiré Doué – aligné d’entrée, après un seizième et un huitième démarrés sur la touche – a peut-être définitivement mis fin au débat du quatrième homme devant accompagner les trois Avengers de l’attaque tricolore.

En première, il a beaucoup été dans le un contre un, très écarté. C’était la stratégie qu’on avait pour forcer Hakimi à défendre. Capitaine Mbappé

L’ancien Rennais et son grand pote Bradley Barcola ne se partagent pas seulement les additions au Shake Shack de Boston : depuis le 16 juin et l’entrée en lice face au Sénégal, les deux Parisiens se refilent, d’un match à l’autre, l’aile gauche du désormais très libertaire 4-2-3-1 de Didier Deschamps, l’un remplaçant systématiquement l’autre en milieu de seconde période. Sur le billard, les deux profils n’ont pas grand chose à voir, et voilà comment on a résumé l’équation : à Désiré les petites impasses, à Bradley les grands boulevards. Ce jeudi, alors qu’il avait privilégié l’homme aux tresses lors des deux dernières sorties, c’est avec le frère de Guéla que Dédé a décidé de partir. Et ce n’était pas qu’une question de parité : « Désiré Doué va jouer, avec un profil particulier, pour je l’espère poser beaucoup de problèmes aux Marocains », avait teasé Guy Stéphan, au micro de Bein Sports, au moment où tombait le voile sur la composition d’équipe.

On a vu, on a compris, on a aimé, et lorsqu’on a posé la question à Mbappé après la partie – ça valait le coup d’attendre, finalement – le capitaine nous a donné quelques clés. « C’est un joueur qui t’offre beaucoup d’alternatives. Dans ton jeu – quand tu as le ballon, quand tu ne l’as pas – dans tes mouvements, parce qu’il est capable d’avoir une version différente », a d’abord complimenté le Kyks. Avant de lancer le PowerPoint : « On voit qu’en première mi-temps, il a beaucoup été dans le déséquilibre, dans le un contre un, très écarté. C’était la stratégie qu’on avait, pour forcer (Achraf) Hakimi à défendre, parce qu’on sait qu’il monte très haut […] quand tu défends beaucoup, ça te coûte d’attaquer après. Il (Doué) a joué une partie de la seconde mi-temps un peu plus à l’intérieur, plus comme un troisième milieu, un peu comme un huit, et il est retourné jouer plus haut. C’est un joueur qui te donne beaucoup d’options. »

Ces matchs qui comptent

Est-ce pour cela qu’on a si peu vu le défenseur du Paris Saint-Germain, pour ne pas dire que ce dernier est carrément passé à coté de son match ? Tout ce que l’on sait, c’est que Désiré Doué a été l’un des meilleurs Bleus sur la pelouse, lui qui attendait encore un vrai match référence dans cette World Cup malgré son but de la tête en fin de match contre la Norvège – c’est surtout en sortie de banc qu’il avait brillé, comme cinq jours plus tôt face au Paraguay, avec ce penalty provoqué. Côté pile, il est allé au charbon face à son ami d’en face et coéquipier en club – quitte à se faire balancer, plusieurs fois –, et on l’a vu tacler et presser dans tous les sens, en avançant, en reculant, sur les défenseurs, sur les milieux, comme il se plaît à le faire toute l’année dans le football de Luis Enrique. Côté face, il a été un relai privilégié pour ses partenaires, lorsque la possession était française.

Vous connaissez mes qualités, moi aussi. Je pense que je peux apporter sur beaucoup d’aspects, que ce soit défensivement ou offensivement. Désiré Doué

Soixante-cinq ballons touchés en 77 minutes : c’est presque autant que l’intermittent Michael Olise (70) en 90 minutes, c’est plus que Manu Koné (46), Kyks (44) ou Dembouz (44), à temps de jeu peu ou prou équivalent, et c’est aussi plus qu’Adrien Rabiot (60), qui a tenu le milieu de terrain jusqu’au coup de sifflet final. Une passe décisive un peu chanceuse – sa première en A, mine de rien – s’est même glissée dans son match à l’heure de jeu, mais elle ne fera pas plus d’une ligne dans ce papier : parce que Kyks est un peu allé chercher ce but tout seul, et parce que la performance de Doué se suffit déjà à elle-même.

ÇA FINIT PAR PAYER !!! ⚽️🔥🇫🇷 Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale ! La France mène 1-0. Suivez le match https://t.co/5OZyqM4p0X sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/S6WiNjmTac — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 9, 2026

On aurait presque plus envie de retenir cette action totale, à la 35e, sur laquelle il plonge dans les pieds d’Ayyoub Bouaddi, s’engouffre au culot plein axe, et teste en bout de course les réflexes de Yassine Bounou, en état de grâce à ce moment du match. Notons que la contre-attaque au bout de laquelle Mazraoui ira faucher Mbappé (25e) est elle aussi venue d’une récupération de Dés’. « Vous connaissez mes qualités, moi aussi. Je pense que je peux apporter sur beaucoup d’aspects, que ce soit défensivement ou offensivement », avait-il promis en conf’, 24 heures avant de débloquer, en supersub, un match crispant face aux bouchers paraguayens. « Il a fait un super match, conclut Kyky de Bondy. Pour lui, comme c’est un jeune international, ce sont des matchs qui comptent. On est très contents pour lui et on espère qu’il va continuer comme ça. » On ne se permettrait pas de contredire Kylian.

Rabiot s'attendait à affronter une meilleure équipe du Maroc