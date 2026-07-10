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Les notes des Bleus contre le Maroc

Par Léo Tourbe
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Les notes des Bleus contre le Maroc

Dominateurs, les joueurs de l’équipe de France se sont logiquement imposés ce jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde face au Maroc (2-0). Si les attaquants ont été brouillons, les milieux et les défenseurs ont été irréprochables.

France

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Mike Maignan

Il était sympa ce concert des Daft Punk.

Note de la rédaction 5/10
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Jules Koundé

Il n’a pas été particulièrement sollicité dans son couloir, donc il a davantage pu s’occuper de protéger les serviettes de ses coéquipiers.

Note de la rédaction 6/10
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Dayot Upamecano

Oui bon, on ne va pas s’enflammer pour une bonne performance face au 1. FSV Mainz 05.

Note de la rédaction 8/10
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William Saliba

À cause de lui, aucun daron ne pourra plus prétexter son mal de dos pour ne pas jouer avec leurs gosses.

Note de la rédaction 6.5/10
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Lucas Digne

Il a parfois eu chaud aux fesses mais finalement c’est passé. Une visite chez le médecin après 40 ans.

Note de la rédaction 6/10
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Manu Koné

Il était tellement partout ce soir qu’on pourrait croire qu’il y avait deux Manu Koné sur la pelouse. MK2.

Note de la rédaction 8.5/10
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Adrien Rabiot

« On m’annonce Mission Impossible : le retour, avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt et là, j’arrive, c’est Dany Boon. » C’est ce qu’il a du se dire ce soir face au milieu marocain.

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Note de la rédaction 7/10
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Ousmane Dembélé

Transparent, maladroit mais décisif. Le joueur que Cristiano Ronaldo rêve d’être.

Note de la rédaction 5/10
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Michael Olise

Une performance nonchalante avec le ballon. Faut dire que c’est plus pratique d’être immobile pour faire des photos nettes de sa TV.

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Note de la rédaction 5.5/10
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Désiré Doué

Pas étonnant qu’il se soit senti comme dans son jardin, le Celtique de Boston.

Note de la rédaction 6.5/10
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Kylian Mbappé

Un penalty de criminel avant d’être acquitté une demi-heure plus tard. Le RN dénonce une justice à deux vitesses.

Note de la rédaction 7/10
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Par Léo Tourbe

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