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- France-Maroc (2-0)
Les notes des Bleus contre le Maroc
Dominateurs, les joueurs de l’équipe de France se sont logiquement imposés ce jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde face au Maroc (2-0). Si les attaquants ont été brouillons, les milieux et les défenseurs ont été irréprochables.
France
Mike Maignan
Il était sympa ce concert des Daft Punk.
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Jules Koundé
Il n’a pas été particulièrement sollicité dans son couloir, donc il a davantage pu s’occuper de protéger les serviettes de ses coéquipiers.
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Dayot Upamecano
Oui bon, on ne va pas s’enflammer pour une bonne performance face au 1. FSV Mainz 05.
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William Saliba
À cause de lui, aucun daron ne pourra plus prétexter son mal de dos pour ne pas jouer avec leurs gosses.
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Lucas Digne
Il a parfois eu chaud aux fesses mais finalement c’est passé. Une visite chez le médecin après 40 ans.
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Manu Koné
Il était tellement partout ce soir qu’on pourrait croire qu’il y avait deux Manu Koné sur la pelouse. MK2.
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Adrien Rabiot
« On m’annonce Mission Impossible : le retour, avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt et là, j’arrive, c’est Dany Boon. » C’est ce qu’il a du se dire ce soir face au milieu marocain.
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Ousmane Dembélé
Transparent, maladroit mais décisif. Le joueur que Cristiano Ronaldo rêve d’être.
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Michael Olise
Une performance nonchalante avec le ballon. Faut dire que c’est plus pratique d’être immobile pour faire des photos nettes de sa TV.
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Désiré Doué
Pas étonnant qu’il se soit senti comme dans son jardin, le Celtique de Boston.
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Kylian Mbappé
Un penalty de criminel avant d’être acquitté une demi-heure plus tard. Le RN dénonce une justice à deux vitesses.
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Par Léo Tourbe