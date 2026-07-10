Mondial 2026

Quarts

France-Maroc (2-0)

Les notes des Bleus contre le Maroc

Par Léo Tourbe le Vendredi 10 Juillet à 00:20 31 Réactions

Dominateurs, les joueurs de l’équipe de France se sont logiquement imposés ce jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde face au Maroc (2-0). Si les attaquants ont été brouillons, les milieux et les défenseurs ont été irréprochables.