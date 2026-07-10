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L'émotion de Warren Zaïre-Emery après ses débuts en Coupe du monde

TB
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L'émotion de Warren Zaïre-Emery après ses débuts en Coupe du monde

Le titi est devenu grand. Privé de temps de jeu depuis le début de la Coupe du monde (comme lors de l’Euro 2024), Warren Zaïre-Emery est entré en cours de partie face au Maroc. « C’est beaucoup d’émotion, je pense que ce sont des moments que tout gosse rêve de jouer, s’est-il ému au micro de M6. La Coupe du monde, c’est la plus grande compétition. On va fêter ça tout en restant concentré pour la suite. »

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Interrogé sur ces longues journées à ressasser son manque de temps de jeu, le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison au PSG a évoqué son attitude irréprochable en attendant sa chance : « C’est des moments difficiles, chaque joueur veut jouer et apporter quelque chose. J’y ai toujours cru, je n’ai pas lâché. Si le coach a besoin de moi, je serai toujours là et toujours prêt. »

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