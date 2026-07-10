Kylian Mbappé n’est pas triste pour Achraf Hakimi

Des amis ? Quels amis ? Potes dans la vie, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi croisaient une nouvelle fois le fer dans ce quart de finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc. « Si je suis triste pour Achraf ? Non. Ce sera plus dur quand je vais le voir au vestiaire. Mais ici (sur le terrain) non. Il n’y a pas d’émotions, il n’y a pas de sentiment on est là pour gagner », a répondu le capitaine des Bleus, limpide au micro de M6.

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La cheville ? Même pas mal

Sorti à un quart d’heure du terme après un mauvais coup d’Issa Diop sur sa cheville, Mbappé s’est montré rassurant concernant son état de santé. « Ça va bien. J’ai pris un coup à la cheville. À ce moment-là, JP (Mateta) était plus apte à jouer les quinze dernières minutes que moi, a-t-il confié. Il est bien entré, il peut marquer en plus, donc c’est positif. »

Tout va bien donc pour des Bleus lancés pleine balle dans ce Mondial. « Je ne sais pas si c’est une mission, tentait encore de tempérer l’homme aux huit buts depuis l’entame du tournoi. On est conscients qu’il n’y a qu’une seule manière de se relâcher, c’est de gagner. Ce qui nous attend est encore plus dur, mais on est prêts. On va tranquillement regarder le match de demain pour savoir contre qui on va jouer. »

Donnez-nous la Belgique en demi-finales, pour l’histoire.

Les notes du Maroc face à la France