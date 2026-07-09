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Un homonyme de François Letexier vit un calvaire depuis Argentine-Égypte

TJ
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Un homonyme de François Letexier vit un calvaire depuis Argentine-Égypte

La bêtise continue, même avec la vérité en face. François Le Texier, homonyme de l’arbitre français au sifflet d’Argentine-Égypte, le huitième de finale perdu par les Pharaons après lequel de nombreux supporters égyptiens s’en sont pris à l’arbitrage, très discuté, a subi un déferlement de haine complètement injustifié. Sur Facebook, le père de ce dirigeant d’un palace en Haute-Savoie, visé à tort par les fans égyptiens, a tenu à le rappeler : « François Letexier n’est pas mon fils et même s’il l’était, il ne mérite pas ce déferlement de haine. »

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Même avec ce rappel, de nombreux supporters continuent de s’acharner sur la mauvaise personne : « Votre fils est un animal stupide », « fils de p*** », « Vous devez avoir honte d’être le père d’un arbitre de football corrompu qui a brisé le rêve d’une nation. Un arbitre corrompu sans dignité et ne mérite jamais le respect »… Rien ne freine la haine de ces supporters qui auraient bien mieux à faire, tant pour s’en prendre à la mauvaise personne qu’au vrai François Letexier.

TJ

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