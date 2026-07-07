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Hossam Hassan évoque une injustice

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Hossam Hassan évoque une injustice

L’heure de la révolte sonne un peu tard. Alors que l’Egypte a subi le sort de Leo Messi et ses copains (3-2), Hossam Hassan s’est insurgé envers l’arbitrage de François Letexier. « On était meilleurs dans de nombreux domaines que le champion du monde mais le résultat a été influencé par des facteurs extérieurs du jeu, explique le sélectionneur des Pharaons. Il y a eu des pressions de l’Argentine sur l’arbitre. […] On n’a pas vu de respect ou de fair-play. Le penalty a été accordé à la suite d’une action qui aurait pu nous donner un penalty aussi et cela n’a pas été checké par le VAR. Plusieurs autres actions, avec des tirages de maillot, n’ont pas été checkées par le VAR.  »

Une programmation douteuse

Le technicien égyptien a également souligné l’impact de l’heure du coup d’envoi de la rencontre : « La programmation de ce match à midi n’a pas de sens. On mange à midi, on ne va pas sur un terrain. Je suis fier d’être un Africain, fier d’être un Arabe, fier de mes joueurs. Mais on n’a pas eu ce qu’on méritait. Je vous dis mon avis, je ne vais pas continuer à suivre les matches de cette Coupe du monde. »

Et pourtant, la bande de Mo Salah a dégusté.

SW

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