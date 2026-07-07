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Michel Aebischer et Luca Jaquez déclarent forfait contre la Colombie

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Michel Aebischer et Luca Jaquez déclarent forfait contre la Colombie

Le FC Infirmerie kiffe la Coupe du monde. Alors que la Suisse s’apprête à croiser le fer avec la Colombie pour une place en quarts, Murat Yakın va devoir composer sans deux de ses éléments. En effet, Michel Aebischer et Luca Jaquez ne sont pas disponibles pour défier les Cafeteros : voilà qui atrophie la profondeur du banc helvète. Les deux compères se sont entraînés individuellement. À noter que Johan Manzambi, titulaire face à l’Algérie, ne jouera pas non plus en raison d’une contusion à un genou.

Une victoire pour l’histoire

Tombeuse de l’Algérie pour signer son premier succès en phase à élimination directe depuis 88 ans, la Suisse peut désormais écrire une nouvelle page de son histoire. Si la Nati a atteint les huitièmes de finale pour la quatrième fois d’affilée, une qualification en quarts de finale serait une grande première pour les copains de Granit Xhaka.

Mais sans Xherdan Shaqiri, le football suisse il a changé…

 

La Suisse sera grandement diminuée face à la Colombie

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