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Un Cheyrou se gare au Mans

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Un Cheyrou se gare au Mans

Comment ne pas faire de vanne sur « ce n’est pas anodin » ? Le Mans a annoncé la venue de Bruno Cheyrou en tant que « conseiller sportif senior », selon les termes de Pedro Oliveira, le nouveau président du club sarthois, rapportés par Ouest-France. « Il ne sera pas notre directeur sportif au sens strict actuellement, car il a d’autres engagements dans sa carrière, notamment auprès de l’UEFA. Mais nous avons décidé de le faire venir pour nous aider à organiser l’ensemble du pôle de la manière la plus efficace possible », dévoilait le Brésilien ce mardi auprès des médias locaux.

Conseiller sportif et membre d’un nouveau comité

Quel sera le rôle de l’ancien directeur du recrutement de l’Olympique lyonnais (2020-2023) ? « Optimiser la connexion et le travail quotidien entre tous ces pôles (l’académie, l’équipe première, la performance et la santé, le recrutement, et la gestion d’équipe) », soit un blabla digne de LinkedIn du président désigné par OutField, le fonds d’investissement brésilien propriétaire du Mans, pour dire qu’il sera chargé d’être l’huile du moteur du promu.

Celui qui est en charge du développement des joueurs auprès de l’UEFA depuis 2025 fera également partie d’un comité de pilotage du football nouvellement créé avec Patrick Videira (entraîneur), Olivier Thomas (en charge du recrutement et tout juste nommé coordinateur sportif), Aymeric Magne (membre du comité de gestion) et Pedro Oliveira. Ce dernier assure que ce comité se réunira, au minimum, de manière hebdomadaire pour discuter des décisions stratégiques.

Et ce n’est pas anodin.

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