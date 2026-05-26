Le Mans annonce le départ de six joueurs

Goodbye my lover, goodbye my friend. Plusieurs soldats vont quitter les rangs du Mans FC dans les prochains jours pour diverses raisons. Le club de la Sarthe a tenu à les remercier pour leurs divers accomplissements sous le maillot sang et or et notamment le plus récent d’entre eux : la montée en Ligue 1. Anthony Ribelin, qui a connu les deux remontées du club, s’en va, tout comme Taylor Luvambo et Baptiste Guillaume. Mathis Hamdi quitte également les Manceaux après une arrivée plus récente.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 ! LE MANS FC tient aujourd’hui à saluer plusieurs joueurs en fin de contrat ou dont la période de prêt se termine : Anthony Ribelin, Taylor Luvambo, Baptiste Guillaume, Mathis Hamdi, Isaac Cossier et Malang Gomes. 👉 https://t.co/rgBkA13J4K pic.twitter.com/dbN5QR4c2I — LE MANS FC (@LEMANSFC) May 26, 2026

Deux prêts qui prennent fin

En plus de ces quatre joueurs, Isaac Cossier et Malang Gomes retournent respectivement au LOSC et au FC Nantes puisque leurs prêts prennent fin. « Anthony, Taylor, Baptiste, Mathis, Isaac et Malang, merci d’avoir porté le maillot manceau et merci pour les moments partagés. Le président Thierry Gomez ainsi que l’ensemble du club vous souhaitent une pleine réussite pour la suite de votre carrière et beaucoup de bonheur sur le plan personnel », indique le club par le biais de son communiqué.

Hasta la vista, MMArena.

Ce joueur du Mans a connu quatre montées cette saison