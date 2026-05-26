S’abonner au mag
  • Amical
  • Maroc-Burundi (5-0)

Le Maroc s’offre une manita avant l’annonce de la liste pour le Mondial

CT
6 Réactions
Le Maroc s’offre une manita avant l’annonce de la liste pour le Mondial

Voilà comment en mettre plein la vue au sélectionneur. Le Maroc s’est montré sans pitié, mardi après-midi, en infligeant une claque au Burundi (5-0) à l’occasion d’un match amical en vue de la Coupe du monde 2026. Ayoub El Kaabi s’est fait remarquer grâce à un doublé (59e, 63e), tout comme Soufiane Benjdida (80e, 90e). Le Lillois Ayyoub Bouaddi a profité de cette partie pour honorer sa première sélection avec le Maroc.

Place à la liste officielle

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc depuis mars dernier, a convoqué 28 joueurs pour participer à un préstage qui a démarré le 22 mai, afin de trancher sur certains postes où des doutes subsistent. En conséquence, plusieurs joueurs majeurs comme Achraf Hakimi et Yassine Bounou n’étaient pas concernés par ce rassemblement. Le tacticien des Lions de l’Atlas dévoilera sa liste définitive pour le Mondial nord-américain mardi soir (20 heures).

Ça aurait été sympa un match amical contre une Italie rajeunie.

Le Sénégal et le Maroc épargnés en vue de la CAN 2027 : le tirage complet

CT

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.