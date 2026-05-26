Le Maroc s’offre une manita avant l’annonce de la liste pour le Mondial

Voilà comment en mettre plein la vue au sélectionneur. Le Maroc s’est montré sans pitié, mardi après-midi, en infligeant une claque au Burundi (5-0) à l’occasion d’un match amical en vue de la Coupe du monde 2026. Ayoub El Kaabi s’est fait remarquer grâce à un doublé (59e, 63e), tout comme Soufiane Benjdida (80e, 90e). Le Lillois Ayyoub Bouaddi a profité de cette partie pour honorer sa première sélection avec le Maroc.

نهاية المباراة الودية الإعدادية بفوز منتخبنا الوطني أمام بوروندي بخماسية نظيفة Full-time! Our National Team defeats Burundi 5-0 in a preparatory friendly match #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ltW1oURkjQ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

Place à la liste officielle

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc depuis mars dernier, a convoqué 28 joueurs pour participer à un préstage qui a démarré le 22 mai, afin de trancher sur certains postes où des doutes subsistent. En conséquence, plusieurs joueurs majeurs comme Achraf Hakimi et Yassine Bounou n’étaient pas concernés par ce rassemblement. Le tacticien des Lions de l’Atlas dévoilera sa liste définitive pour le Mondial nord-américain mardi soir (20 heures).

Ça aurait été sympa un match amical contre une Italie rajeunie.

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