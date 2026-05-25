En marge du Mondial, l'Italie dévoile sa liste... pour deux matchs amicaux

Nouvelle liste pour la Cou… heu non pardon. Pendant que les pays qualifiés pour le Mondial 2026 dévoilent petit à petit les noms des joueurs sélectionnés pour participer à la compétition planétaire, l’Italie a elle aussi dévoilé une liste… pour des matchs amicaux !

Pour ceux qui seraient passés à côté de l’info, la Squadra Azzurra a échoué à se qualifier pour la troisième Coupe du monde d’affilée. Au lieu de traverser l’Atlantique, les Italiens se contenteront donc de deux matchs amicaux au moins de juin : le 3 contre le Luxembourg puis le 7 face à la Grèce.

📋💙 La lista dei 24 convocati del Ct Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/QPCwk15Rjp

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 25, 2026 » target= »_blank »>

Une liste très rajeunie

Des grands noms sont présents dans la liste du sélectionneur par intérim Silvio Baldini comme Gianluigi Donnarumma et… Gigio Donnarumma. C’est simple : outre le portier de Manchester City, seuls Francesco Pio Esposito, Marco Palestra, Pietro Comuzzo et Niccolo Pisilli ont déjà figuré dans une liste de l’Italie. Le jeune attaquant du Paris FC Luka Koleosho (21 ans) et Cher Ndour, passé furtivement au PSG, sont également appelés pour une liste composés uniquement – sauf Donnarumma – de joueurs nés après 2004.

Ces matchs auraient presque pu faire de l’ombre à la Coupe du monde.

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