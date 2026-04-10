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L’Italie a désigné le remplaçant de Gattuso

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L’Italie a désigné le remplaçant de Gattuso

La Botte a besoin d’un bon coup de pied pour se réveiller. Privés pour la troisième fois d’affilée d’une participation à la Coupe du monde, l’Italie et son sélectionneur Gennaro Gattuso s’étaient séparés peu après la défaite de la Squadra Azzurra face à la Bosnie.

Pour faire l’intérim le temps de trouver un nouvel entraîneur (certainement Antonio Conte), la fédération a indiqué l’arrivée de Silvio Baldini sur le banc. Il occupera le poste lors des deux matchs de juin face au Luxembourg et à la Grèce.

Aux commandes de l’équipe espoir italienne depuis 2025, Baldini est célèbre au pays pour ses méthodes, disons-le, peu ordinaires… En effet, il avait forcé ses joueurs à s’entraîner un bandeau sur un œil afin d’améliorer leur concentration.

Coup de pied pas arrêté

Baldini est également connu pour un craquage lorsqu’il était l’entraîneur de Catane en 2007. Lors d’un match face à Parme, il s’était pris la tête avec l’entraîneur adverse et lui a donné un coup de pied aux fesses.

La classe à l’italienne.

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