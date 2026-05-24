Scènes de chaos en Belgique après la rencontre entre le Standard de Liège et Charleroi

Des images qu’on n’aime pas voir. Alors que le Standard de Liège recevait Charleroi ce samedi soir, le match s’est terminé dans le chaos, entre échauffourées avec la police et les supporters, le choc wallon a tourné court.

🔴🇧🇪 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗩𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗨 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 ! 🤯 Il s’agissait du choc wallon entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi ce samedi 23 mai à Sclessin. Après la victoire 0-2 des Carolos, les… pic.twitter.com/0Vwf6ucGTg — Capsule (@CapsuleInfoFR) May 24, 2026

Provocations et affrontements

Si les rencontres entre les deux formations sont souvent marquées par des heurts, celle de samedi a fait monter d’un cran la rivalité entre Rouches et Zèbres. Alors que le Standard avait encore son destin entre ses mains pour espérer accéder aux barrages de la Ligue Europa Conférence face à des Carolos qui n’avaient plus rien à jouer, ce sont bien les protégés de Mario Kohnen qui se sont imposés 2 à 0 sur la pelouse des Rouches grâce aux réalisations de Jakob Romsaas (0-1, 75e) et Antoine Bernier (0-2, 86e).

Une victoire célébrée en grande pompe par les joueurs de Charleroi. Tout a déraillé lorsqu’Aurélien Scheidler s’est emparé du poteau de corner pour y poser un maillot de Charleroi selon Le Soir, tandis que La DH a pointé de son côté l’attitude de Mohamed Koné parti provoquer les supporters locaux en agitant un drapeau aux couleurs des Zèbres envoyé par ses supporters. Des actes qui ont entraîné des échauffourées entre joueurs, mais également en tribunes entre supporters après qu’un supporter du Standard a tenté de pénétrer sur la pelouse pour récupérer le drapeau carolo, bientôt imité par d’autres. Après l’intervention des forces de l’ordre, la tension n’est pas retombée pour autant puisque les affrontements entre les deux camps se sont poursuivis à l’extérieur du stade Maurice Dufrasne.

De quoi donner du grain à moudre aux autorités pour les interdictions de déplacement.

Des supporters belges adoptent le peignoir au stade