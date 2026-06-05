Lamine Yamal fait mieux que Jude Bellingham

¿ Y que fue ? Au terme d’une saison de Liga disputée jusqu’au bout avec notamment un suspense aussi passionnant qu’insoutenable dans la course au maintien, il est désormais l’heure de tirer des conclusions et de distribuer les récompenses individuelles. Lamine Yamal a été honoré et décoré du titre de meilleur joueur du championnat espagnol cette saison.

Mbappé et Pépé dans le rétro

Avec 16 gols, 11 passes décisives, des grigris à foison et un nouveau titre de champion d’Espagne, le numéro 10 du Barça a réalisé un exercice plein et complet. Il devance notamment Kylian Mbappé, meilleur buteur de Liga avec 27 pions, l’ancien Lillois Nicolas Pépé (8 buts et autant de passes dé avec Villarreal), Vedat Muriqi (23 buts avec Majorque) et Pablo Fornals (9 unités et 6 assists avec le Betis).

El futuro ya es presente. 🌟 Lamine Yamal, jugador del @FCBarcelona_es, es el ganador del premio al MEJOR JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS.#LALIGAPLAYEROFTHESEASON | #PREMIOSANUALESLALIGA — LALIGA (@LaLiga) June 5, 2026

À 18 ans, Lamine Yamal succède ainsi à son coéquipier Raphinha, primé en 2024-2025 et devient par la même occasion le plus jeune joueur à remporter ce titre individuel depuis sa création en 2008-2009. Il détrône un certain Jude Bellingham, qui avait un peu moins de 21 ans au moment de sa consécration il y a deux ans.

¡ Vamos a bailar !

Flick dans la cour des grands d’Espagne